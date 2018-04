El Indio Solari recordó a Santiago Maldonado con una carta

El reconocido músico, ícono del rock nacional, escribió un emotivo mensaje, al cumplirse ocho meses del día en que desapareció el joven tatuador. “Estabas donde tu generosa y tu joven valentía te llevaron”, dijo Solari en su mensaje. Lee la carta completa, en esta nota.

Mediante un texto que envió por mail a la revista La Garganta Poderosa, el reconocido cantante, recordó al tatuador a ocho meses de su desaparición durante una protesta en la cordillera de Chubut donde reprimió Gendarmería.

“Santiago, donde te encuentres. Como muchos otros no te conocía, no sabía de vos”, comienza el texto del ex líder de Patricio Rey y los Rendonditos de Ricota. Solari sostuvo que Maldonado estaba “compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa”.

“Tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro…”



Después de dos meses de intensa búsqueda, cabe recordar que, el 17 de octubre de 2017, Santiago Maldonado fue hallado sin vida en el río Chubut.