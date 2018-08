Algunas provincias suspendieron la vacuna contra la meningitis en chicos de 11 años por la escasez de dosis provenientes de la Nación. Desde el Ministerio de Salud confirmaron que en los próximos días quitarían ese refuerzo del calendario.

El Ministerio de Salud de la Nación evalúa quitar del Calendario Nacional de Vacunación el refuerzo contra la meningitis que se aplica a chicos de once años.

La decisión se tomará en los próximos días. Ante la consulta de por qué se da esta evaluación en este momento, desde Salud sostuvieron que hasta que no esté determinado si la vacuna permanece o no en el calendario no darán detalles técnicos sobre esta posible decisión, publica Clarín.