Según informa La Gaceta de Salta, el propietario del lugar es Humberto Colautti, nieto recuperado número 14 quien conoció su identidad en 1984. La última semana, Casero fue entrevistado por Fantino en el programa Animales sueltos.

También se informó que quienes hayan comprado la entrada se les devolverá el dinero en los puntos de venta en que fueron adquiridas. Las compras realizadas con tarjeta de crédito se cancelaran automáticamente.

Qué dijo el actor

“Me enteré ayer que no íbamos a poder hacer el show. Esta ha sido una de las tantas cosas que me han pasado después de que se intensificó la grieta. Ya me había pasado en otros lugares, pero de otras maneras”, explicó el actor en diálogo con Infobae.

El actor de 55 años declaró: “Las Fuerzas Armadas yo las pago: tienen que trabajar. Las Fuerzas Armadas de un país tienen que ser las Fuerzas Armadas de un país. Nosotros fuimos un gran país gracias a nuestras Fuerzas Armadas. No estoy hablando de cuatro hijos de puta que se metieron en la política llamados por Isabel Perón. Yo respeto a un policía, ayudo a un policía y acompañaré a un policía”.