La Administración Nacional de Seguridad Social confirmó que el aumento a partir de setiembre de las jubilaciones y demás prestaciones sociales será del 6,68%. También restableció las asignaciones familiares para los trabajadores en relación de dependencia y las prestaciones de riesgos de los trabajadores de las “zonas desfavorables” que habían sido anuladas y luego suspendidas por las fuertes críticas de las provincias involucradas.

La Resolución 125, publicada este jueves en el Boletín Oficial, confirma la reducción de los ingresos para percibir esas asignaciones.

El piso salarial subió de $ 200 a $ 3.004,25

El límite de ingreso individual se redujo de $ 47.393 a $ 41.959

El ingreso familiar de $ 94.786 a $ 83.917

No pudiendo ningún integrante superar más de $ 41.959.

El nuevo límite mínimo de ingresos no se aplica a los beneficiarios de la Prestación por Desempleo y el mínimo y el tope no se aplica para los hijos con discapacidad.