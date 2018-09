De esta manera, el líder del Frente Renovador se refirió al encuentro con el Gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti; el Gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey y el senador Miguel Ángel Pichetto. “Tenemos que mirar menos al Fondo Monetario y mirar más el bolsillo del ciudadano de a pie”, señaló.

En referencia al encuentro realizado en la tarde de ayer junto a los gobernadores Schiaretti y Urtubey, y el senador Pichetto, Sergio Massa explicó: “La foto es el símbolo de una reunión, la primera de varias, para construir un espacio con confluencia de dirigentes que entendemos que Argentina debe recorrer un proceso amplio, transversal, sin exclusiones, que le dé la posibilidad a la sociedad de tener una alternativa”.

Y añadió: “Empezamos a construir una alternativa para darle a los argentinos la posibilidad de elegir otro camino entendiendo que hoy reina el desánimo producto no solamente del fracaso económico, sino también político del gobierno de Macri”.

Asimismo, el líder del Frente Renovador afirmó: “Me gustarían que nos sentemos todos los que queremos construir y sumar para el futuro de la Argentina. El desafío es saltar la trampa en la que nos intentan poner, que esto es Macri o Cristina, para pasar a una cosa más inteligente porque cada uno de los espacios ha justificado sus fracasos sobre la base de los errores de otros. Queremos una construcción sobre ideas y soluciones, no sobre los nombres”.

Massa también explicó: “Plantar candidaturas en este contexto es faltarle el respeto a la gente. La política va a contramano de lo que le pasa al ciudadano de a pie que no puede pagar el gas, mientras anuncian aumento en gas, está cortado el crédito a comercio, y aumenta el interés. La gente no tiene plata y el comercio no vende, por eso necesitamos reactivar el mercado interno. Tenemos que mirar menos Fondo Monetario y mirar más el bolsillo del ciudadano de a pie”.

Por otro lado, Massa señaló que “el Gobierno dibujó el Presupuesto para el acuerdo con el FMI, no toma en cuenta ninguna de las variables de la realidad argentina de todos los días”.

“La meta que plantearon es distinta a la realidad que vive la gente. En términos de tarifas hoy escuchamos a un funcionario que dicen cosas distintas. Es un dibujo construido sobre un consenso fiscal que los Gobernadores rechazan porque el Gobierno aumentó impuestos, sigue presionando a los que trabajan y producen, y no plantea ninguna otra forma de funcionamiento del Estado que el impuestazo y el congelamiento de la actividad productiva, que asocia el funcionamiento de la economía a la timba financiera. Este no es el camino que elegimos para el país”, agregó.

“Gobiernan para el sector más chico de la Argentina, que son los sectores con más ingresos, los que miran la economía desde la timba financiera. Argentina necesita que gobernemos mirando la producción, el consumo, el trabajo, la defensa de lo nacional, con una mirada federal. Hoy la idea es que todo se resuelve haciendo anuncios en la televisión que después no se cumple”.

Sobre la posibilidad de competir en una interna: “Mi rol es integrar un espacio sin exclusiones, consolidar equipos serios, integrar economistas, armar equipos educativos con dirigentes que desde distintas Provincias pueden aportar para construir una educación pública, gratuita, inclusiva y de calidad, el desafío es darle a la Argentina un programa serio de seguridad. Este permanente ir y venir genera frustración y angustia de sentir que perdimos otra oportunidad, y nuestro desafío es darle a la Argentina la oportunidad que se merece, que desgraciadamente las miserias de los dirigentes llevan al fracaso”.

“Primero vamos a construir la alternativa, después vamos a discutir candidaturas”, señaló Massa para concluir.

Fuente: Nuevos Papeles