La ex pareja del artista, que visitó en los últimos días una serie de programas televisivos tras el estreno de la película “El Potro, lo mejor del amor”, pasó este viernes por Podemos Hablar y contó que la dejó en el lobby del hotel. Se fue de 22 a 7 de la mañana.

“Me contaron que en uno de esos juegos él te había atado, luego se habría ido y se olvidó de vos”, consultó el conductor del ciclo, Andy Kusnetzoff.

Ante la pregunta, Balli explicó que la situación no se enmarcó en un juego sexual: “No lo quería acompañar a unos shows que él tenía un viernes a la noche. Le dije ‘me voy de joda con mis amigas’. Cuando me preguntó a dónde íbamos le respondí ‘vamos a comer y después para allá, para acá…’ Yo soy muy de gesticular, entonces me cazó una mano y me dejó esposada”.