Hubo una considerable disminución del uso de pirotecnia en Bariloche

No se recibieron llamadas de emergencia al 103 causados por la manipulación de este tipo de material. Además, fue notoria la disminución de su uso en barrios de la ciudad esta Navidad.

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche agradeció a los vecinos que se sumaron a la campaña de Pirotecnia Cero, y que pusieron en primer lugar el cuidado de los suyos y vecinos, de los bosques y de las mascotas.

Desde la Subsecretaría de Protección Civil se informó que no se recepcionaron llamadas por emergencias producidas por la manipulación de estos elementos durante el domingo y el lunes, pero sí se reconoció un incremento de denuncias por venta de pirotecnia a través de la línea 103 en días previos.

“Fue una Navidad tranquila, con algunas llamadas pero ninguna de carácter extraordinario”, afirmó Patricia Díaz, titular del área.

Además, no se atendieron urgencias en el Hospital Zonal de Bariloche producidas por pirotecnia. Esta situación, no solo se produjo por la mayor conciencia de cada uno de los vecinos, sino que desde la Dirección de Inspección General se realizaron acciones preventivas, con operativos en todo el ejido municipal.

Hasta el momento, se llevan decomisados más de 150 kilos de pirotecnia, y este fin de semana en particular, se secuestraron 40 kilos en un procedimiento conjunto con la Policía de Río Negro, que se sumaron al número anteriormente mencionado. Todo este material se encuentra bajo la custodia del Tribunal de Faltas N°1.

Se recuerda que la ordenanza 676-CM-06 estipula la prohibición de la tenencia, fabricación, comercialización, depósito, venta —al público mayorista o minorista— y uso particular de todo tipo de elemento de pirotecnia y cohetería, sea éste o no de venta libre y/o fabricación autorizada.

La geografía de San Carlos de Bariloche, con tupidos bosques, hace que la pirotecnia se transforme en un riesgo que puede producir peligrosos incendios de interfase, que ponen en riesgo la vida y los bienes de quienes vivimos en este marco de belleza natural. Además, de afectar directamente a personas sensibles a este tipo de ruidos y a las mascotas.

Se continúan recibiendo las denuncias por lugares de venta a través de la línea gratuita y de atención las 24 horas, 103. NO la uses, NO la compres. Bariloche le dice NO a la pirotecnia.