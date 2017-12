Justicia a favor de Unter

El viernes 29 de diciembre, se desarrolló una audiencia en la Cámara Laboral de Bariloche en la que UnTER demostró la falacia del informe edilicio presentado por el informe del gobierno respecto de las escuelas de El Bolsón. Por este motivo, el 6 de febrero de 2018, se realizará una inspección en las escuelas Especial 21 de El Bolsón y Escuela 103 de Mallín Ahogado.

Esta nueva instancia judicial, se genera a partir de la impugnación presentada por UnTER, luego de la presentación de ministerio, en el marco de la causa “UnTER C7 Provincia de Rio Negro – Amparo Colectivo S/ Incidente de Ejecución de Sentencia” Expte. N° I – 25426/14”

El gobierno debió remitir documentación sobre el estado edilicio de las instituciones educativas, que no reflejaba la realidad. Por este motivo, desde el Departamento de Salud en la Escuela, se presentó un nuevo informe, en el que demostró que aún no se han realizado la totalidad de las obras comprometidas, recayendo los mayores incumplimientos en las escuelas EE N° 21 y Primaria N° 103.

Esta definición judicial se constituye en la demostración más concreta que UnTER realiza un trabajo absolutamente serio, con pruebas claras y contundentes que el Ministerio no cumple con la tarea de mantener las escuelas en condiciones óptimas de habitabilidad e higiene.

Muy lejos de los anuncios mediáticos, a los que tan afecto es el responsable de esta área, Adrián Carrizo, la realidad es que las escuelas siguen teniendo graves problemáticas edilicias. Es de esperar que durante el receso escolar se realicen todas las tareas de mantenimiento y arreglos necesarios en toda la provincia de Río Negro. Si no lo hacen, advertimos que el 1º de febrero, delegados y delegadas del Departamento de Salud, recorrerán cada institución y se denunciará cada falencia, en defensa del derecho de estudiantes y trabajadorxs de enseñar y aprender en condiciones dignas.