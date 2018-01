“Los recursos son nuestros”, recordó Arcioni

Chubut | El Gobernador afirmó que no estábamos enterados del memorándum firmado entre una firma argentina y otra rusa, ante el Canciller argentino, para la explotación de uranio en Chubut. “Por jurisdicción los recursos son nuestros, y van a tener que venir a informarnos”, afirmó.

Arcioni indicó que “nosotros no estábamos enterados de ese memorándum” y señaló que “nos hemos enterado por los medios. Nos sorprendió” expresó y agregó que “si es un Memorándum, no sabemos su contenido, pero es una carta de intención”, agregó.

“Recordemos que por jurisdicción los recursos son nuestros, de la Provincia y van a tener que venir a informarnos a la Provincia” sostuvo el mandatario.

Reiteró en relación al documento suscripto que “yo lo veo como una carta de intención que firmó la República Argentina con Rusia para poder tener una intención para explotar el uranio, simplemente eso, pero es muy clara la Constitución Nacional y Provincial y la Ley 5001”, subrayó.

Insistió Arcioni en que “es una carta de intención firmada por dos países en un marco internacional y simplemente es eso, un Memorándum y de ahí después hay que ver muchísimas cosas por delante”, señaló el gobernador.

En tanto y sobre la reunión que se efectuará el 21 de febrero en Telsen, de la que participará el ministro de Energía de la Nación, Juan José Aranguren junto a intendentes, afirmó que “la postura de éste Ejecutivo con respecto a la megaminería está clara. Nosotros respetamos lo que se firmó con el gobernador Mario Das Neves en Rawson junto a los intendentes en la Cumbre Ambiental, en donde se firmó un acuerdo en rechazo a la megaminería”, dijo en relación al encuentro desarrollado en mayo pasado.

Indicó al respecto que “yo particularmente creo que uno no puede prohibir el debate, me parece que las partes y la ciudadanía tienen que estar informadas. Me parece que hay que dar debate”.

Sostuvo el mandatario que “los intendentes han mantenido dos reuniones con el ministro Aranguren, ellos me han manifestado los avances y cuáles eran sus intenciones, me han informado los resultados de ambos encuentros”.

Y agregó que “en la segunda reunión le encomendé al ministro Mammarelli que participe y que marque cual es nuestra postura”.

Por eso expresó que “Aranguren, que es un ministro de la Nación, tiene todo el derecho a venir y va a ser recibido como corresponde, porque viene a una provincia argentina, viene a Telsen con los intendentes que lo han invitado y lo han convocado, justamente a informar y dar inicio a un debate”, y en ese sentido remarcó que “yo no voy a prohibir jamás un debate”.