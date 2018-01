Neuquén: fue a una guardia por una consulta oftalmológica y el médico abusó de ella

La víctima tiene 21 años y concurrió al hospital “Horacio heller”, de Neuquén, por una molestia en el ojo. El profesional que la atendió la manoseó por todo el cuerpo.

Una joven de 21 años denunció que fue abusada sexualmente durante una consulta oftalmológica en la guardia de emergencias de un hospital de Neuquén.

Según la denuncia, cuya investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Violencia Doméstica y de Género, el ataque tuvo lugar el martes 16 de enero cuando por una molestia en un ojo la joven fue a atenderse a la guardia del Hospital Horacio Heller, el centro de salud más cercano a su casa.

Se presentó en el sector de la guardia de emergencias y contó lo que le pasaba en la ventanilla de atención al público, una empleada le tomó los datos personales y la anotó para una consulta oftalmológica. Como su caso no era una urgencia, la joven aguardó varios minutos hasta que fue atendida por un médico de guardia, quien en gestiones pasadas fue funcionario provincial. El hombre la hizo pasar al consultorio y le preguntó qué le ocurría, ante lo que la joven explicó que desde hacía unos días sentía una molestia en uno de los ojos. El profesional le indicó que se sentara en la camilla, de frente hacia él, y comenzó a revisarla. Pero, para sorpresa de la joven, el ex funcionario no sólo chequeó qué tenía en el ojo, sino que la manoseó por todo el cuerpo, tal como revelaron fuentes oficiales a LM Neuquén. Alterada, la joven le gritó y se retiró inmediatamente del hospital y al día siguiente radicó la denuncia en la Fiscalía, que ya inició una investigación.

En caso de demostrarse el abuso sexual simple, el médico y ex funcionario provincial no sólo recibirá una condena que va de los seis meses a los cuatro años de prisión, sino que también será inhabilitado para ejercer su profesión, tal como pasó en otros casos con médicos enjuiciados por delitos contra la integridad sexual.

Fuente: Diario Popular