Raúl Godoy designó al criminalista Enrique Prueger como perito de la querella

Neuquén | El diputado del Frente de Izquierda se presentó como querellante de la denuncia realizada por lesiones graves y designó al reconocido criminalista para aportar “imparcialidad a la investigación”.

Raúl Godoy con el patrocinio letrado de las abogadas del Ce.Pro.D.H. Natalia Hormazabal, Mariana Derni y Mariano Pedrero, se constituyó como querellante y designó al reconocido criminalista Enrique Prueguer como perito de la querella para actuar en forma conjunta con los profesionales intervinientes del Gabinete Médico Forense.

Godoy presentó la denuncia por “lesiones graves (art 90 CP) triplemente agravado por abuso funcional (Art 90 y 92 en función del Art 80 inciso 9 del CP), por alevosía (Art 90 y 92 en función del artículo 80 inciso 2 del CP) y por el uso de arma (Art 41 Bis del CP)”.

“Esta designación va a aportar la imparcialidad necesaria para la investigación de un hecho tan grave como disparar a quemarropa por la espalda a un diputado provincial en pleno ejercicio de sus funciones”, señaló.

“Desde el Frente de Izquierda no vamos a permitir que este ataque, claramente político, quede impune. Desde el oficialismo intentan justificar y encubrir a los responsables. Vignaroli, antes que los médicos forenses me revisen, salió públicamente a decir que según las fotos, la lesión podría haber sido provocada por un rebote y no por el ingreso directo del proyectil porque la herida no es redonda sino alargada. Esto además de ser poco serio, es insostenible. No sé qué foto vio el fiscal. Tengo una herida de 3 centímetros de diámetro, que ya Prueguer adelantó que sólo la puede provocar un tiro directo y a corta distancia”, agregó Raúl Godoy.

Y denunció: “Macri y los gobernadores quieren imponer como un sentido común que los violentos son los que defienden sus puestos de trabajo, los que enfrentan el robo a los jubiliados, los que luchan contra el ajuste y así justificar la brutal escalada represiva contra todos los que se oponen a su política”.