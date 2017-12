[Video] Hollywood, contra los abusos sexuales: “No me mantendré en silencio”

Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Salma Hayek, Emma Stone hacen un llamamiento en un vídeo a las mujeres para denunciar las agresiones

Los casos de abusos y acosos sexuales en Hollywood no eran nada nuevo. Ya Bill Cosby, Woody Allen o Roman Polanski habían sido acusados en el pasado de conductas impropias y de aprovecharse de su poder para agredir a sus víctimas. Pero desde que se destapó el caso de Harvey Weinstein la unión del gremio, sobre todo de las actrices, contra estas conductas ha sido apabullante. Ahora Nicole Kidman, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Salma Hayek, Emma Stone repiten en un vídeo la frase: I will not be silent (No permaneceré en silencio), llamando a las mujeres a alzar la voz y denunciar los abusos.