WhatsApp anunció que dejará de funcionar en determinados celulares

Desde la página web oficial de la aplicación informaron que varias plataformas ya no serán compatibles a partir del año que viene, ya que no se podrá crear una cuenta nueva o verificar una existente.

WhatsApp se convirtió en una herramienta fundamental para los celulares y es, sin duda, la aplicación de mensajería por excelencia. Sin embargo, ya no estará disponible para todos los teléfonos móviles, según informaron desde la empresa, que es propiedad de Facebook, a través de la página web.

En la información publicada en el sitio detalla que las versiones antiguas de Android, Windows Phone, iOS y Nokia Symbian dejarán de funcionar en 2018 (a partir del 1 de enero)

Los sistemas operativos que el servicio abandona serán Windows Phone 7, iOS 3GS/iOS 6, y Nokia Symbian S60.

<p>El WhatsApp no funcionará más en el Windows Phone 7</p>

Además, aclaran que existen plataformas que directamente no se podrá crear una cuenta nueva o verificar una existente: BlackBerry OS y BlackBerry 10, (hasta el 31 de diciembre de 2017), Windows Phone 8.0 y anterior (hasta el 31 de diciembre de 2017), Nokia S40 (hasta el 31 de diciembre de 2018), Versión del sistema operativo Android 2.3.7 y anteriores (hasta el 1 de febrero de 2020)

A la hora de comprar un nuevo celular, habrá que tener en cuenta los sistemas operativos que continuarán funcionando: Android con sistema operativo 4.0 o superior, Windows Phone 8.1 o superior y iOS 7 o superior.