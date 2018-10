“El descenso es difícil de tapar. Nunca lo van a poder digerir, que un club tan grande pierda la categoría…eso no podía ocurrir nunca y ocurrió. Eso no se tapa con nada”, resaltó Caniggia en Radio La Red. Y siguió: “Uno avanza y las cosas van quedando atrás, porque tenés que seguir. Pero el resto se lo va a recordar siempre. Si vas ganando cosas importantes como hizo River en el último tiempo lo vas pasando, pero será una mancha que quedará y es bastante dura”.

El Hijo del Viento se refirió a ese episodio al ser consultado sobre una hipotética final entre Boca y River en la Libertadores y lo que eso generaría. Pero para él, el descenso no se puede tapar con nada.

En relación a una final de la Copa, Caniggia resaltó que “una final entre Boca y River de la Libertadores sería espectacular porque sería bueno para el fútbol argentino. Para todos es mejor que sea entre ellos y de paso dejar afuera de los brasileros, que no los queremos”. Y volvió a dejar su mirada pintada de azul y oro: “Boca y River son dos grandes instituciones, con mucho prestigio, pero Boca es mucho más fuerte, mueve mucho más”.

Después, se dedicó a pensar en lo que se viene para Boca en esta Copa. “Cuando llegás a una semifinal puede pasar cualquier cosa. Boca se encuentra con un rival que posiblemente sea el mejor de los 4, que es duro, que juega bien y con (Luis Felipe) Scolari tiene algo más. Es el líder de Brasil. Pero eso no entra en la mente del jugador y del DT de Boca. En una semifinal puede pasar cualquier cosa. En estas instancias, con grandes equipos o instituciones, todo es posible cuando chocan jugadores de jerarquía aunque no esté en un gran momento futbolístico. Boca tiene las chances intactas. No está cualquier equipo adelante; es Boca…”

Caniggia debutó con la camiseta de River en 1985 y jugó allí hasta 1988, cuando fue transferido a Hellas Verona de Italia. Luego, en su regreso al país, jugó en Boca en el período entre 1995 y 1998.

Fuente: Clarín